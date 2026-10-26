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26.10.2026 06:31:29
Storskogen Group Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Storskogen Group Registered B hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Storskogen Group Registered B 0,190 SEK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Storskogen Group Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,33 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,98 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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