Storskogen Group Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Storskogen Group Registered B hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Storskogen Group Registered B 0,190 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Storskogen Group Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,33 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,98 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at