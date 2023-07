Story: Alpine: Leinen, der Stoff für Innovation

Getreu seiner Markenessenz beschreitet Alpine immer wieder neue Wege. Um sich der Herausforderung der Dekarbonisierung zu stellen, leistet der Automobilhersteller Pionierarbeit und verwendet für einige Teile des vollelektrischen Prototypen Alpine A110 E-ternité Leinen anstelle von Karbon. Flachs, der Rohstoff für das natürliche und leichte Material, findet sich ganz in der Nähe des Stammwerks Dieppe in der Normandie. Florent, Exterior Accessory Design Leader, und David, Head of Upstream Workflows, zwei Entwickler aus dem ALP´INNOV CENTER - machten dies möglich. Hier geben sie einen Einblick in die Erfolgsgeschichte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Renault S.A. Zum vollständigen Artikel