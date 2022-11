Story: Renault Standort Douai: Bereit für die elektrifizierte Zukunft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Sieben Wochen Bauzeit, 38.000 Quadratmeter neu gestaltete Fläche, 100 schwere Roboter sowie 400 moderne Arbeitsplätze: Bereits die Zahlen zeigen die Dimension der Umbaumaßnahmen für die neue "Alliance Standard Line" im nordfranzösischen Renault ElectriCity-Zentrum Douai. Renault hat die Produktionsstraße an dem traditionsreichen Standort innerhalb kürzester Zeit komplett modernisiert und an die umfangreichen Anforderungen angepasst, die mit der Großserienfertigung von Elektrofahrzeugen einhergehen. Nicolas Vasseur und Vincent Maillard, die Leiter des Projekts, geben Einblicke in den jüngsten industriellen Kraftakt der Renault Group.