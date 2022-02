Story: Zwei Millionen Duster: Ein Blick hinter die SUV-Kulissen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Mit dem Logan gelang Dacia im Jahr 2004 der erfolgreiche Markenrelaunch. 2010 folgte der nächste Coup: Der Dacia Duster. Mit eigenständiger Outdoor-Optik und auf Wunsch zuverlässigen Geländeeigenschaften machte er das SUV für breite Käuferschichten populär und erschwinglich. Egal ob in der sibirischen Tundra oder in der marokkanischen Wüste, auf den robusten Familienwagen ist auch in unwegsamem Gelände verlass. Dieses Jahr erreicht der Duster mit zwei Millionen verkauften Einheiten in fast 60 Ländern einen weiteren Meilenstein in seiner Laufbahn.