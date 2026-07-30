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30.07.2026 06:31:29
Storytel (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Storytel (B) hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 1,19 SEK. Im letzten Jahr hatte Storytel (B) einen Gewinn von 0,550 SEK je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,07 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 958,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,06 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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