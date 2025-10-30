|
Storytel (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Storytel (B) hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,70 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Storytel (B) 0,670 SEK je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Storytel (B) mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,22 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,66 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,01 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.
