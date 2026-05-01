Storytel (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Storytel (B) hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 952,9 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 979,1 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at