13.02.2026 06:31:29
Storytel (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Storytel (B) äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,56 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Storytel (B) 1,10 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,26 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,55 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,02 Milliarden SEK gegenüber 3,80 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.
