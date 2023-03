Stournaras (EZB) - SVB-Pleite ohne Auswirkung auf Banken im Euroraum

Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA sorgt weltweit für Unruhe. Es ist der größte Zusammenbruch einer Bank seit der Finanzkrise 2008. Weil das Institut auf die Finanzierung von Technologiefirmen spezialisiert war, stehen auch Start-up-Firmen unter Druck. Nach Einschätzung von Griechenlands Notenbank-Chef Yannis Stournaras wird der Kollaps voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Geldhäuser in den Euroländern haben.

"Wir sehen nicht, dass die SVB einen Effekt hat auf die Banken der Eurozone oder die griechischen Banken", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) der griechischen Tageszeitung "Kathimerini". Diese Meinung vertrat auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Montagabend in der "Zeit im Bild 2". "Nein, da droht keine Gefahr", meinte er wörtlich in dem Interview. Man habe das mit Kommission und EZB besprochen. Die Auswirkungen auf Europa würden laut Experten "nicht da sein".

Die SVB hat nach den Worten ihres neuen Chefs Tim Mayopoulos ihren regulären Betrieb innerhalb der USA wieder aufgenommen. Er erwarte, dass auch internationale Transaktionen in den kommenden Tagen wieder eingerichtet werden, teilte Mayopoulos in einem Brief an die Kunden mit. "Ich bin mir bewusst, dass die vergangenen Tage für unsere Kunden und Mitarbeiter eine äußerst schwierige Zeit waren, und wir sind dankbar für die Unterstützung der großartigen Gemeinschaft, der wir dienen", sagt Mayopoulos, der am Montag von dem US-Einlagensicherungsfonds FDIC mit der Leitung der SVB beauftragt wurde.

Der Kryptokonzern Digital Currency Group (DCG) sucht nach den Pleiten der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und von Silvergate nach neuen Bankpartnern für seine Portfoliounternehmen. Santander, HSBC und die Deutsche Bank seien immer noch offen für Kryptofirmen, berichtet die auf digitale Währungen spezialisierte Nachrichtenseite CoinDesk. DCG - die Muttergesellschaft von CoinDesk - habe sich auch an BlackRock, JPMorgan und die Bank of America gewandt. Bei den Instituten war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0407-23, Format 88 x 50 mm) kan/cs

WEB http://www.ecb.int