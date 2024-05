Stournaras rechnet mit nur drei EZB-Zinssenkungen 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Yannis Stournaras in diesem Jahr "höchstwahrscheinlich" nur drei Mal senken. Stournaras sagte dem griechischen Nachrichtenportal Liberal laut Reuters-Bericht, das unerwartet starke Wirtschaftswachstum im ersten Quartal stütze die Inflation, was drei Zinssenkungen wahrscheinlicher mache als vier. "Basierend auf diesen Daten halten wir drei Zinssenkungen 2024 für das wahrscheinlichste Szenario", sagte er. Wenn das Wirtschaftswachstum so stark wie zuletzt bleibe, dann dürfte die Inflation marginal höher als im März prognostiziert ausfallen, aber das Erreichen des 2-Prozent-Inflationsziels Mitte 2025 nicht gefährden.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2024 06:23 ET (10:23 GMT)