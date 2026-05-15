15.05.2026 06:31:29

Stove Kraft legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stove Kraft hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Stove Kraft mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 32,44 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,69 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Stove Kraft ein EPS von 11,65 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 16,07 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 13,56 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 15,61 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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