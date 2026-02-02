Stove Kraft legte Quartalsergebnis vor

Stove Kraft hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 INR. Im Vorjahresviertel hatte Stove Kraft 3,67 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,78 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,04 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at