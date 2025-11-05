|
05.11.2025 06:31:28
Stove Kraft präsentierte Quartalsergebnisse
Stove Kraft stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 6,46 INR. Im letzten Jahr hatte Stove Kraft einen Gewinn von 5,06 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 4,74 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,18 Milliarden INR umgesetzt.
