Stovec Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stovec Industries hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,79 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 573,9 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 408,8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at