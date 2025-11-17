|
17.11.2025 06:31:29
Stovec Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Stovec Industries hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,79 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 573,9 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 408,8 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!