Stovec Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Stovec Industries lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 457,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stovec Industries einen Umsatz von 408,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at