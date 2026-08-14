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14.08.2026 06:31:29
Stovec Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stovec Industries präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,17 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 527,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 567,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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