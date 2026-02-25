Stovec Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Stovec Industries präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,33 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 514,2 Millionen INR – eine Minderung von 8,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 560,2 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 33,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 62,07 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,05 Prozent zurück. Hier wurden 1,98 Milliarden INR gegenüber 2,33 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

