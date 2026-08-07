STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen

Der STOXX 50 bleibt auch am Freitag im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,33 Prozent stärker bei 5 525,63 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 5 509,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 507,27 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 527,95 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 421,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 113,99 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Wert von 4 467,40 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,47 Prozent aufwärts. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 175,46 EUR), Roche (+ 1,81 Prozent auf 371,30 CHF), AstraZeneca (+ 1,44 Prozent auf 120,21 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,40 Prozent auf 88,72 GBP) und Siemens (+ 1,12 Prozent auf 276,15 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,91 Prozent auf 507,40 EUR), Allianz (-1,09 Prozent auf 435,90 EUR), Unilever (-0,51 Prozent auf 46,85 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 81,94 CHF) und Enel (-0,45 Prozent auf 9,95 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 751 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 564,946 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at