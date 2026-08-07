ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50 aktuell 07.08.2026 09:28:29

STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen

STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen

Der STOXX 50 bleibt auch am Freitag im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,33 Prozent stärker bei 5 525,63 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 5 509,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 507,27 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 527,95 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 421,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 113,99 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Wert von 4 467,40 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,47 Prozent aufwärts. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 175,46 EUR), Roche (+ 1,81 Prozent auf 371,30 CHF), AstraZeneca (+ 1,44 Prozent auf 120,21 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,40 Prozent auf 88,72 GBP) und Siemens (+ 1,12 Prozent auf 276,15 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,91 Prozent auf 507,40 EUR), Allianz (-1,09 Prozent auf 435,90 EUR), Unilever (-0,51 Prozent auf 46,85 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 81,94 CHF) und Enel (-0,45 Prozent auf 9,95 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 751 945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 564,946 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP Buy UBS AG
27.07.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,52 -0,14% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 435,50 -1,09% Allianz
ASML NV 1 503,20 0,91% ASML NV
AstraZeneca PLC 139,25 0,18% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,03 -1,34% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 10,02 0,55% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,79 0,01% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 104,00 1,81% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 514,80 -1,53% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Prosus N.V. 42,18 2,73% Prosus N.V.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,40 1,13% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Unilever PLC 54,47 -0,95% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 527,31 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen