06.01.2026 15:59:20
STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell
Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,71 Prozent auf 5 041,68 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,101 Prozent höher bei 5 011,30 Punkten, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 007,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 041,68 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 755,12 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 4 365,59 Punkten.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 4,12 Prozent auf 18,96 GBP), AstraZeneca (+ 3,30 Prozent auf 138,26 GBP), Novartis (+ 3,04 Prozent auf 111,80 CHF), National Grid (+ 2,91 Prozent auf 11,84 GBP) und Rio Tinto (+ 2,12 Prozent auf 62,20 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil UBS (-1,89 Prozent auf 37,45 CHF), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,70 EUR), Richemont (-1,47 Prozent auf 170,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,24 Prozent auf 60,48 CHF) und RELX (-0,81 Prozent auf 30,65 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 13 837 652 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 382,291 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu Richemontmehr Analysen
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
