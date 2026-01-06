Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

Index im Fokus 06.01.2026 15:59:20

STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 steigt aktuell.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,71 Prozent auf 5 041,68 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,101 Prozent höher bei 5 011,30 Punkten, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 007,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 041,68 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 755,12 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 4 365,59 Punkten.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 4,12 Prozent auf 18,96 GBP), AstraZeneca (+ 3,30 Prozent auf 138,26 GBP), Novartis (+ 3,04 Prozent auf 111,80 CHF), National Grid (+ 2,91 Prozent auf 11,84 GBP) und Rio Tinto (+ 2,12 Prozent auf 62,20 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil UBS (-1,89 Prozent auf 37,45 CHF), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,70 EUR), Richemont (-1,47 Prozent auf 170,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,24 Prozent auf 60,48 CHF) und RELX (-0,81 Prozent auf 30,65 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 13 837 652 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 382,291 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten

Analysen zu Richemontmehr Analysen

05.01.26 Richemont Buy UBS AG
17.12.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Richemont Overweight Barclays Capital
01.12.25 Richemont Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 65,80 -0,12% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 062,20 1,59% ASML NV
AstraZeneca PLC 162,25 4,61% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 80,51 -1,23% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,92 -3,61% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,62 3,79% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 -1,04% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,60 1,49% National Grid plc
Novartis AG 121,75 3,66% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,78 -0,39% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 186,10 0,00% Richemont
Rio Tinto plc 72,71 2,45% Rio Tinto plc
SAP SE 203,30 -0,93% SAP SE
Siemens AG 248,80 2,18% Siemens AG
UBS 40,41 -1,41% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 039,56 0,67%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

