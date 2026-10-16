STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,29 Prozent fester bei 5 389,68 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 5 377,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 374,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 398,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 377,42 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent nach oben. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 5 313,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 408,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 777,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,72 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 5,01 Prozent auf 1 077,40 EUR), RELX (+ 1,84 Prozent auf 29,39 GBP), Airbus SE (+ 1,82 Prozent auf 198,24 EUR), Siemens Energy (+ 1,75 Prozent auf 134,68 EUR) und BAT (+ 1,49 Prozent auf 44,31 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil AstraZeneca (-1,76 Prozent auf 124,74 GBP), Novartis (-1,24 Prozent auf 124,34 CHF), GSK (-0,94 Prozent auf 18,51 GBP), Roche (-0,76 Prozent auf 376,80 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,61 Prozent auf 38,84 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 054 789 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 588,996 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at