Um 12:09 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent auf 5 230,44 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 5 199,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 186,16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 197,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 240,36 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 489,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 713,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,51 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 720,80 EUR), Siemens Energy (+ 3,70 Prozent auf 122,70 EUR), Rolls-Royce (+ 2,69 Prozent auf 13,07 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 66,64 CHF) und Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 193,70 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,72 EUR), UniCredit (-2,35 Prozent auf 76,34 EUR), RELX (-1,13 Prozent auf 29,42 GBP), Unilever (-0,78 Prozent auf 48,50 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,68 Prozent auf 95,96 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 675 026 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at