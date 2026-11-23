Stoxx Europe 50
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0,77 %
|STOXX 50-Marktbericht
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23.11.2026 12:26:56
STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag
Um 12:09 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,85 Prozent auf 5 230,44 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 5 199,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 186,16 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 197,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 240,36 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 489,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 713,52 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,51 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 720,80 EUR), Siemens Energy (+ 3,70 Prozent auf 122,70 EUR), Rolls-Royce (+ 2,69 Prozent auf 13,07 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 66,64 CHF) und Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 193,70 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,72 EUR), UniCredit (-2,35 Prozent auf 76,34 EUR), RELX (-1,13 Prozent auf 29,42 GBP), Unilever (-0,78 Prozent auf 48,50 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,68 Prozent auf 95,96 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 675 026 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,40
|3,34%
|Airbus SE
|193,14
|2,71%
|ASML NV
|1 222,60
|6,20%
|Barclays plc
|4,81
|2,69%
|BP plc (British Petrol)
|6,58
|1,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,72
|-3,64%
|London Stock Exchange (LSE)
|114,75
|0,57%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,16
|0,57%
|Rheinmetall AG
|716,40
|5,18%
|Rolls-Royce Plc
|15,57
|3,50%
|Siemens AG
|257,80
|3,33%
|Siemens Energy AG
|122,64
|5,72%
|UniCredit S.p.A.
|76,12
|-2,31%
|Unilever PLC
|58,22
|0,34%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 227,59
|0,80%
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