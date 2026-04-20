Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Kursentwicklung im Fokus
|
20.04.2026 15:58:57
STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Montagnachmittag
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,84 Prozent leichter bei 5 133,33 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,933 Prozent leichter bei 5 128,64 Punkten in den Handel, nach 5 176,96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 138,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 109,43 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 4 778,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 027,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 233,13 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,55 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,68 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,03 Prozent auf 32,61 GBP), BAT (+ 1,76 Prozent auf 42,15 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 569,20 EUR) und National Grid (+ 0,41 Prozent auf 12,80 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-4,46 Prozent auf 68,77 EUR), Nestlé (-3,24 Prozent auf 76,46 CHF), SAP SE (-2,85 Prozent auf 151,78 EUR), Rolls-Royce (-2,82 Prozent auf 12,74 GBP) und Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 1 465,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 291 835 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 479,460 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.04.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|10.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 240,20
|0,23%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,45
|0,94%
|BNP Paribas S.A.
|92,94
|-1,25%
|BP plc (British Petrol)
|6,41
|1,83%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,81
|-0,89%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|567,80
|0,67%
|National Grid plc
|14,70
|0,62%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,21
|-3,22%
|Rheinmetall AG
|1 467,60
|-2,29%
|Rolls-Royce Plc
|14,72
|-2,65%
|SAP SE
|151,64
|-1,44%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,59
|0,59%
|UniCredit S.p.A.
|68,33
|-5,06%