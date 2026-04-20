STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Montagnachmittag

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit im Minus.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,84 Prozent leichter bei 5 133,33 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,933 Prozent leichter bei 5 128,64 Punkten in den Handel, nach 5 176,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 138,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 109,43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 4 778,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 027,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 233,13 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,55 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,68 Prozent auf 5,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,03 Prozent auf 32,61 GBP), BAT (+ 1,76 Prozent auf 42,15 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 569,20 EUR) und National Grid (+ 0,41 Prozent auf 12,80 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-4,46 Prozent auf 68,77 EUR), Nestlé (-3,24 Prozent auf 76,46 CHF), SAP SE (-2,85 Prozent auf 151,78 EUR), Rolls-Royce (-2,82 Prozent auf 12,74 GBP) und Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 1 465,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 291 835 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 479,460 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at