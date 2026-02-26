STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 mittags

Rio Tinto Aktie
Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,30 Prozent auf 5 312,08 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,007 Prozent schwächer bei 5 295,55 Punkten, nach 5 295,94 Punkten am Vortag.
Bei 5 315,22 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 285,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,23 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, den Wert von 5 071,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 798,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 775,44 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 6,41 Prozent auf 13,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 6,15 Prozent auf 82,74 GBP), RELX (+ 1,61 Prozent auf 24,54 GBP), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 162,20 CHF) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 247,65 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,77 Prozent auf 542,80 EUR), Rio Tinto (-1,64 Prozent auf 73,38 GBP), Diageo (-1,59 Prozent auf 16,10 GBP), Rheinmetall (-1,49 Prozent auf 1 657,00 EUR) und HSBC (-1,26 Prozent auf 13,76 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 13 641 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 489,695 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index.
