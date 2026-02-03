London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Index-Performance im Blick
|
03.02.2026 12:27:12
STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Mittag
Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,07 Prozent auf 5 144,63 Punkte nach oben. Zuvor ging der STOXX 50 0,289 Prozent fester bei 5 155,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 141,13 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 188,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 144,63 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 4 957,17 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 4 765,55 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Wert von 4 572,43 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,78 Prozent. Bei 5 188,91 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 913,95 Zählern.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,03 Prozent auf 76,77 EUR), Rio Tinto (+ 1,85 Prozent auf 69,28 GBP), Rolls-Royce (+ 1,50 Prozent auf 12,49 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,45 Prozent auf 6,08 EUR) und Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 1 753,50 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen RELX (-10,14 Prozent auf 23,23 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4,88 Prozent auf 78,32 GBP), SAP SE (-2,41 Prozent auf 170,88 EUR), AstraZeneca (-1,47 Prozent auf 138,34 GBP) und Richemont (-1,04 Prozent auf 151,75 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 660 749 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 471,168 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,00 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
