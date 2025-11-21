Intesa Sanpaolo Aktie

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

STOXX 50-Entwicklung 21.11.2025 15:59:09

STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags

STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich heute im Minus.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent auf 4 713,25 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,536 Prozent auf 4 706,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 732,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 719,14 Punkte, das Tagestief hingegen 4 671,82 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,95 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 4 792,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 618,36 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 265,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 86,70 GBP), Diageo (+ 2,67 Prozent auf 17,50 GBP), RELX (+ 2,15 Prozent auf 30,93 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,59 EUR) und Novartis (+ 1,49 Prozent auf 101,92 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,59 Prozent auf 1 545,50 EUR), Rolls-Royce (-3,29 Prozent auf 10,44 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 54,68 CHF) und UBS (-1,68 Prozent auf 29,85 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 11 092 156 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 343,647 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Analysen zu UBSmehr Analysen

07.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
06.11.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
