Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Entwicklung
|
21.11.2025 15:59:09
STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags
Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent auf 4 713,25 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,536 Prozent auf 4 706,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 732,23 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 719,14 Punkte, das Tagestief hingegen 4 671,82 Zähler.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,95 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 4 792,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 618,36 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 265,68 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 86,70 GBP), Diageo (+ 2,67 Prozent auf 17,50 GBP), RELX (+ 2,15 Prozent auf 30,93 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,59 EUR) und Novartis (+ 1,49 Prozent auf 101,92 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,59 Prozent auf 1 545,50 EUR), Rolls-Royce (-3,29 Prozent auf 10,44 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 54,68 CHF) und UBS (-1,68 Prozent auf 29,85 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 11 092 156 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 343,647 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Analysen zu UBSmehr Analysen
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|58,82
|-2,49%
|ASML NV
|845,20
|-0,61%
|BNP Paribas S.A.
|70,34
|1,27%
|BP plc (British Petrol)
|5,15
|-1,57%
|Deutsche Telekom AG
|27,63
|2,68%
|Diageo plc
|19,95
|2,31%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,65
|0,82%
|London Stock Exchange (LSE)
|98,00
|3,16%
|Novartis AG
|111,00
|1,93%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,12
|2,09%
|Rheinmetall AG
|1 518,50
|-5,89%
|Rolls-Royce Plc
|11,70
|-4,57%
|Siemens AG
|220,55
|1,85%
|UBS
|32,08
|-4,12%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 713,52
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.