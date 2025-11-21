STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich heute im Minus.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent auf 4 713,25 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,536 Prozent auf 4 706,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 732,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 719,14 Punkte, das Tagestief hingegen 4 671,82 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,95 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 4 792,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 618,36 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 265,68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,08 Prozent auf 86,70 GBP), Diageo (+ 2,67 Prozent auf 17,50 GBP), RELX (+ 2,15 Prozent auf 30,93 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,59 EUR) und Novartis (+ 1,49 Prozent auf 101,92 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,59 Prozent auf 1 545,50 EUR), Rolls-Royce (-3,29 Prozent auf 10,44 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,58 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 54,68 CHF) und UBS (-1,68 Prozent auf 29,85 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 11 092 156 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 343,647 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

