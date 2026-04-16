STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 5 119,27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 102,55 Zählern und damit 0,014 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 101,84 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 102,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 123,55 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,393 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 4 996,73 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Wert von 5 127,82 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 243,31 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,27 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,42 Prozent auf 150,08 EUR), Rio Tinto (+ 2,06 Prozent auf 73,92 GBP), Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 174,74 EUR), RELX (+ 1,52 Prozent auf 26,76 GBP) und National Grid (+ 1,15 Prozent auf 13,09 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Roche (-0,98 Prozent auf 313,90 CHF), BAT (-0,60 Prozent auf 41,74 GBP), Deutsche Telekom (-0,56 Prozent auf 28,39 EUR), Enel (-0,54 Prozent auf 9,75 EUR) und Nestlé (-0,50 Prozent auf 78,08 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 662 231 Aktien gehandelt. Mit 494,954 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at