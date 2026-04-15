WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

STOXX 50 aktuell 15.04.2026 12:27:03

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus

In Europa stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Am Mittwoch gibt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,11 Prozent auf 5 137,24 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 5 145,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 143,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 132,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 145,80 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,745 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der STOXX 50 bei 4 976,65 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 15.01.2026, einen Stand von 5 129,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 244,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,63 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 508,60 EUR), Roche (+ 1,48 Prozent auf 322,80 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,09 Prozent auf 92,50 GBP), AstraZeneca (+ 1,05 Prozent auf 150,74 GBP) und Siemens (+ 0,78 Prozent auf 239,10 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-2,46 Prozent auf 152,50 CHF), Airbus SE (-0,93 Prozent auf 171,24 EUR), Rolls-Royce (-0,87 Prozent auf 13,01 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,57 Prozent auf 5,77 EUR) und Enel (-0,46 Prozent auf 9,85 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 961 655 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 485,550 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

