STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,09 Prozent höher bei 5 236,11 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,175 Prozent auf 5 188,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 179,78 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 188,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 239,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 714,79 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 4 740,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,63 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 239,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 1 677,00 EUR), Siemens (+ 3,54 Prozent auf 244,10 EUR), Rio Tinto (+ 2,66 Prozent auf 73,05 GBP), UBS (+ 2,52 Prozent auf 33,33 CHF) und HSBC (+ 2,49 Prozent auf 13,02 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Diageo (-2,12 Prozent auf 17,58 GBP), National Grid (-1,09 Prozent auf 13,62 GBP), Deutsche Telekom (-1,02 Prozent auf 33,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,60 Prozent auf 533,40 EUR) und Unilever (-0,59 Prozent auf 53,81 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 17 171 884 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 463,183 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

