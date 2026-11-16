Stoxx Europe 50
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16.11.2026 12:26:54
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind
Am Montag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,10 Prozent auf 5 528,06 Punkte nach oben. In den Handel ging der STOXX 50 0,060 Prozent fester bei 5 525,93 Punkten, nach 5 522,60 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 521,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 534,02 Punkten lag.
STOXX 50 auf Jahressicht
Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 5 504,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 806,29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,74 Prozent auf 794,10 EUR), Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 13,67 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR) und Novartis (+ 1,03 Prozent auf 135,44 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2,51 Prozent auf 272,40 EUR), Rio Tinto (-1,18 Prozent auf 62,22 GBP), UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,00 EUR), Enel (-0,79 Prozent auf 9,88 EUR) und Siemens Energy (-0,50 Prozent auf 130,62 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 769 711 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,998 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 306,00
|-3,67%
|BP plc (British Petrol)
|6,85
|-0,58%
|Deutsche Telekom AG
|27,02
|2,23%
|Enel S.p.A.
|9,80
|-1,23%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,29
|0,02%
|Novartis AG
|147,10
|1,11%
|Rheinmetall AG
|788,70
|2,87%
|Richemont
|190,05
|3,63%
|Rio Tinto plc
|74,53
|-0,97%
|Rolls-Royce Plc
|16,35
|1,43%
|Siemens AG
|271,85
|-2,70%
|Siemens Energy AG
|129,14
|-1,88%
|UniCredit S.p.A.
|83,54
|-0,36%
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