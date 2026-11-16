STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind

Am Montag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,10 Prozent auf 5 528,06 Punkte nach oben. In den Handel ging der STOXX 50 0,060 Prozent fester bei 5 525,93 Punkten, nach 5 522,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 521,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 534,02 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 5 504,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 806,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,74 Prozent auf 794,10 EUR), Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 13,67 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR) und Novartis (+ 1,03 Prozent auf 135,44 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2,51 Prozent auf 272,40 EUR), Rio Tinto (-1,18 Prozent auf 62,22 GBP), UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,00 EUR), Enel (-0,79 Prozent auf 9,88 EUR) und Siemens Energy (-0,50 Prozent auf 130,62 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 769 711 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,998 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at