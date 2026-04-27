Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Performance im Blick
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27.04.2026 12:26:34
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 5 069,05 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,051 Prozent auf 5 054,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 056,62 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 071,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 042,21 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Stand von 4 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 106,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 348,60 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 4,05 Prozent auf 252,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Rolls-Royce (+ 1,47 Prozent auf 11,46 GBP), BP (+ 1,41 Prozent auf 5,80 GBP) und UBS (+ 1,32 Prozent auf 32,97 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BAT (-1,63 Prozent auf 42,32 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 546,20 EUR), Unilever (-0,83 Prozent auf 42,45 GBP), Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,54 CHF) und Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 543,80 CHF) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 844 782 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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