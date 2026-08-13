London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Kursverlauf 13.08.2026 12:27:44

STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Der STOXX 50 verbucht derzeit Zuwächse.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 5 539,51 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,031 Prozent tiefer bei 5 525,33 Punkten in den Handel, nach 5 527,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 542,35 Punkte, das Tagestief hingegen 5 525,33 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,210 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 370,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 082,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 521,82 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,75 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 191,00 EUR), Nestlé (+ 1,64 Prozent auf 80,36 CHF), BAT (+ 1,11 Prozent auf 41,96 GBP), Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 163,32 EUR) und SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 177,62 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-4,57 Prozent auf 71,81 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,06 Prozent auf 85,72 GBP), BP (-1,60 Prozent auf 5,22 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,01 Prozent auf 32,89 GBP) und GSK (-0,48 Prozent auf 18,60 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 504 503 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 598,940 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 590,80 -0,66% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,01 -1,41% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,11 0,11% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,20 -2,21% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,98 0,03% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,91 0,12% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,20 0,20% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 86,14 -0,37% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,62 -1,23% Prosus N.V.
Rheinmetall AG 1 199,20 2,39% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 82,55 -1,90% Rio Tinto plc
SAP SE 182,02 0,66% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,69 0,32% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 159,78 -0,76% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 515,11 -0,22%

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