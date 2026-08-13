London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Kursverlauf
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13.08.2026 12:27:44
STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 5 539,51 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,031 Prozent tiefer bei 5 525,33 Punkten in den Handel, nach 5 527,02 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 542,35 Punkte, das Tagestief hingegen 5 525,33 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,210 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 370,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 082,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 521,82 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,75 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 191,00 EUR), Nestlé (+ 1,64 Prozent auf 80,36 CHF), BAT (+ 1,11 Prozent auf 41,96 GBP), Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 163,32 EUR) und SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 177,62 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-4,57 Prozent auf 71,81 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,06 Prozent auf 85,72 GBP), BP (-1,60 Prozent auf 5,22 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,01 Prozent auf 32,89 GBP) und GSK (-0,48 Prozent auf 18,60 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 504 503 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 598,940 Mrd. Euro den größten Anteil.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|UBS AG
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|UBS AG
|30.07.26
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|London Stock Exchange Outperform
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|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 590,80
|-0,66%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,01
|-1,41%
|BP plc (British Petrol)
|6,11
|0,11%
|GSK PLC Registered Shs
|21,20
|-2,21%
|HSBC Holdings plc
|17,98
|0,03%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,91
|0,12%
|London Stock Exchange (LSE)
|101,20
|0,20%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,14
|-0,37%
|Prosus N.V.
|37,62
|-1,23%
|Rheinmetall AG
|1 199,20
|2,39%
|Rio Tinto plc
|82,55
|-1,90%
|SAP SE
|182,02
|0,66%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,69
|0,32%
|Siemens Energy AG
|159,78
|-0,76%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 515,11
|-0,22%
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