STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Für den STOXX 50 ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Am Dienstag stieg der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 5 089,27 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,139 Prozent auf 5 075,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 068,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 119,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 074,58 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 176,96 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 5 212,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 554,08 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,66 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 207,00 EUR), Roche (+ 2,42 Prozent auf 329,50 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF) und Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 29,38 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-2,82 Prozent auf 75,09 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Siemens (-1,42 Prozent auf 256,80 EUR), Siemens Energy (-1,29 Prozent auf 167,70 EUR) und Airbus SE (-0,88 Prozent auf 168,96 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22 464 649 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at