ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Fokus
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19.05.2026 17:58:59
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen
Am Dienstag stieg der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 5 089,27 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,139 Prozent auf 5 075,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 068,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 119,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 074,58 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 176,96 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 5 212,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 554,08 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,66 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1 207,00 EUR), Roche (+ 2,42 Prozent auf 329,50 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF) und Deutsche Telekom (+ 2,05 Prozent auf 29,38 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-2,82 Prozent auf 75,09 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Siemens (-1,42 Prozent auf 256,80 EUR), Siemens Energy (-1,29 Prozent auf 167,70 EUR) und Airbus SE (-0,88 Prozent auf 168,96 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22 464 649 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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