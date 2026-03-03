BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Index im Fokus 03.03.2026 15:59:09

STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer treten nachmittags Rückzug an

Der STOXX 50 stürzt am Dienstag tief ins Minus.

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 3,13 Prozent schwächer bei 5 039,26 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,534 Prozent auf 5 174,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 201,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 174,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 016,03 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 5 133,43 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 4 807,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 809,98 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,66 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 0,13 Prozent auf 4,89 GBP), RELX (-0,78 Prozent auf 25,55 GBP), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 606,50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,37 Prozent auf 30,89 GBP) und GSK (-1,61 Prozent auf 21,45 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen UniCredit (-6,92 Prozent auf 65,53 EUR), Zurich Insurance (-6,57 Prozent auf 537,20 CHF), Intesa Sanpaolo (-6,49 Prozent auf 5,27 EUR), HSBC (-5,86 Prozent auf 12,54 GBP) und Siemens (-5,08 Prozent auf 226,10 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 33 129 918 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 466,510 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

