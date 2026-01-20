Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX-Handel im Fokus
|
20.01.2026 17:59:27
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt letztendlich
Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,70 Prozent tiefer bei 5 027,07 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,215 Prozent tiefer bei 5 051,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 062,34 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 051,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 984,25 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 4 883,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 792,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 464,85 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,41 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 146,25 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Novo Nordisk (+ 3,17 Prozent auf 389,50 DKK), Rolls-Royce (+ 1,10 Prozent auf 12,81 GBP), Diageo (+ 0,34 Prozent auf 16,31 GBP), BP (-0,01 Prozent auf 4,38 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,08 Prozent auf 523,60 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-2,76 Prozent auf 26,82 EUR), AstraZeneca (-2,66 Prozent auf 135,20 GBP), BAT (-2,65 Prozent auf 42,57 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,41 Prozent auf 5,75 EUR) und Enel (-2,00 Prozent auf 8,93 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 15 498 198 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 452,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
