ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX-Handel im Fokus
|
05.06.2026 09:29:34
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
Um 09:11 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent auf 5 175,77 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 5 196,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 193,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 175,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 196,25 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,273 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 048,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 037,60 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4 564,42 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 1,19 Prozent auf 41,27 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 445,00 EUR), National Grid (+ 0,67 Prozent auf 12,07 GBP), AstraZeneca (+ 0,66 Prozent auf 136,44 GBP) und RELX (+ 0,46 Prozent auf 25,95 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,78 Prozent auf 77,07 GBP), HSBC (-1,67 Prozent auf 13,44 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 83,68 CHF), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,30 EUR) und Siemens Energy (-0,97 Prozent auf 157,94 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 107 038 Aktien gehandelt. Mit 572,423 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 8,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger warten auf Impulse: SMI pendelt zum Start des Freitagshandels um die Nulllinie (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
04.06.26
|SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
04.06.26
|SIX-Handel: SMI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zuversicht in Zürich: SMI steigt (finanzen.at)