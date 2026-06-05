STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Der STOXX 50 setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent auf 5 175,77 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 5 196,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 193,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 175,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 196,25 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,273 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 048,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 037,60 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4 564,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Unilever (+ 1,19 Prozent auf 41,27 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 445,00 EUR), National Grid (+ 0,67 Prozent auf 12,07 GBP), AstraZeneca (+ 0,66 Prozent auf 136,44 GBP) und RELX (+ 0,46 Prozent auf 25,95 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,78 Prozent auf 77,07 GBP), HSBC (-1,67 Prozent auf 13,44 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 83,68 CHF), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,30 EUR) und Siemens Energy (-0,97 Prozent auf 157,94 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 107 038 Aktien gehandelt. Mit 572,423 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 8,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at