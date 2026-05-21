Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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STOXX 50-Kursentwicklung 21.05.2026 15:58:58

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt nach

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt nach

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Am Donnerstag fällt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 5 141,91 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,167 Prozent schwächer bei 5 155,76 Punkten, nach 5 164,41 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 179,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 122,18 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2,27 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 074,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 258,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 582,05 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1,39 Prozent auf 12,73 GBP), Rio Tinto (+ 1,16 Prozent auf 77,29 GBP), BP (+ 0,98 Prozent auf 5,69 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 81,92 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,26 Prozent auf 32,61 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-3,15 Prozent auf 167,98 EUR), SAP SE (-2,66 Prozent auf 149,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 476,30 EUR), UniCredit (-1,90 Prozent auf 70,90 EUR) und Rheinmetall (-1,70 Prozent auf 1 212,60 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 318 079 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 481,387 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 89,22 0,20% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 168,70 -2,61% Airbus SE
ASML NV 1 343,40 1,14% ASML NV
BNP Paribas S.A. 88,94 -0,37% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,58 1,70% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,58 -1,64% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 478,40 -1,81% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 14,77 1,72% National Grid plc
Rheinmetall AG 1 210,20 -2,45% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 89,01 0,46% Rio Tinto plc
SAP SE 150,52 -2,61% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,74 0,88% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 70,50 -2,53% UniCredit S.p.A.

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