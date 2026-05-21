Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
21.05.2026 15:58:58
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt nach
Am Donnerstag fällt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 5 141,91 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,167 Prozent schwächer bei 5 155,76 Punkten, nach 5 164,41 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 179,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 122,18 Einheiten.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2,27 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 074,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 258,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 582,05 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1,39 Prozent auf 12,73 GBP), Rio Tinto (+ 1,16 Prozent auf 77,29 GBP), BP (+ 0,98 Prozent auf 5,69 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 81,92 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,26 Prozent auf 32,61 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-3,15 Prozent auf 167,98 EUR), SAP SE (-2,66 Prozent auf 149,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 476,30 EUR), UniCredit (-1,90 Prozent auf 70,90 EUR) und Rheinmetall (-1,70 Prozent auf 1 212,60 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 318 079 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 481,387 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|89,22
|0,20%
|Airbus SE
|168,70
|-2,61%
|ASML NV
|1 343,40
|1,14%
|BNP Paribas S.A.
|88,94
|-0,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,58
|1,70%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,58
|-1,64%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|478,40
|-1,81%
|National Grid plc
|14,77
|1,72%
|Rheinmetall AG
|1 210,20
|-2,45%
|Rio Tinto plc
|89,01
|0,46%
|SAP SE
|150,52
|-2,61%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,74
|0,88%
|UniCredit S.p.A.
|70,50
|-2,53%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
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