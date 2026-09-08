ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung im Fokus
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08.09.2026 17:58:46
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt schlussendlich nach
Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,26 Prozent tiefer bei 5 418,96 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,182 Prozent leichter bei 5 423,07 Punkten in den Handel, nach 5 432,97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 435,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 389,25 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5 527,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 180,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 562,11 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,32 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 051,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 80,98 CHF), Nestlé (+ 2,07 Prozent auf 80,39 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 45,00 CHF) und Rio Tinto (+ 1,26 Prozent auf 77,38 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Novo Nordisk (-2,32 Prozent auf 292,00 DKK), GSK (-2,23 Prozent auf 17,97 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR) und AstraZeneca (-1,38 Prozent auf 118,76 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 16 849 692 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie hat mit 6,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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