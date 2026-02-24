Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index im Blick
|
24.02.2026 15:59:09
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 5 258,12 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,027 Prozent auf 5 243,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 245,16 Punkten am Vortag.
Bei 5 263,60 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 220,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 702,84 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Wert von 4 727,37 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,07 Prozent. Bei 4 913,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 2,73 Prozent auf 83,62 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,73 Prozent auf 552,20 EUR), Enel (+ 1,57 Prozent auf 9,83 EUR), Diageo (+ 1,51 Prozent auf 18,86 GBP) und RELX (+ 1,33 Prozent auf 22,81 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Intesa Sanpaolo (-2,61 Prozent auf 5,71 EUR), Rolls-Royce (-1,76 Prozent auf 13,10 GBP), BAT (-1,72 Prozent auf 45,18 GBP), UniCredit (-1,64 Prozent auf 72,64 EUR) und Siemens (-1,08 Prozent auf 238,05 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 327 418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 484,191 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
17:59
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
|
09:30
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)