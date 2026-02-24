Siemens Aktie

Index im Blick 24.02.2026 15:59:09

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind

Der STOXX 50 notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 5 258,12 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,027 Prozent auf 5 243,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 245,16 Punkten am Vortag.

Bei 5 263,60 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 220,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 702,84 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Wert von 4 727,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,07 Prozent. Bei 4 913,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 2,73 Prozent auf 83,62 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,73 Prozent auf 552,20 EUR), Enel (+ 1,57 Prozent auf 9,83 EUR), Diageo (+ 1,51 Prozent auf 18,86 GBP) und RELX (+ 1,33 Prozent auf 22,81 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Intesa Sanpaolo (-2,61 Prozent auf 5,71 EUR), Rolls-Royce (-1,76 Prozent auf 13,10 GBP), BAT (-1,72 Prozent auf 45,18 GBP), UniCredit (-1,64 Prozent auf 72,64 EUR) und Siemens (-1,08 Prozent auf 238,05 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 327 418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 484,191 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

