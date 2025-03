STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert am Freitagmittag

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,62 Prozent stärker bei 4 614,37 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,139 Prozent auf 4 592,30 Punkte an der Kurstafel, nach 4 585,91 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 584,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 622,00 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 701,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Stand von 4 392,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 396,89 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 6,35 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 291,01 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 4,39 Prozent auf 53,69 EUR), Rio Tinto (+ 2,29 Prozent auf 48,39 GBP), Siemens (+ 2,14) Prozent auf 231,35 EUR), Glencore (+ 2,13 Prozent auf 3,19 GBP) und UBS (+ 2,07 Prozent auf 28,64 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-1,21 Prozent auf 33,40 EUR), BAT (-0,78 Prozent auf 31,65 GBP), Novartis (-0,76 Prozent auf 96,19 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,72 Prozent auf 110,05 GBP) und Nestlé (-0,72 Prozent auf 88,60 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 182 397 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 305,394 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at