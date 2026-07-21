Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|STOXX 50-Marktbericht
|
21.07.2026 17:58:48
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels
Letztendlich stieg der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,66 Prozent auf 5 405,31 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 371,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,00 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 371,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 409,77 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 325,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 074,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 484,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,04 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Rio Tinto (+ 2,19 Prozent auf 67,73 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 80,88 CHF), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,45 EUR) und Novartis (+ 1,98 Prozent auf 125,54 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,76 Prozent auf 86,00 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), RELX (-2,54 Prozent auf 24,54 GBP), Unilever (-1,85 Prozent auf 45,53 GBP) und Nestlé (-1,69 Prozent auf 84,28 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 19 331 291 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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