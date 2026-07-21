Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Marktbericht 21.07.2026 17:58:48

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels

Der STOXX 50 machte am Abend Gewinne.

Letztendlich stieg der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,66 Prozent auf 5 405,31 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 371,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 371,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 409,77 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 325,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 074,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 484,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,04 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Rio Tinto (+ 2,19 Prozent auf 67,73 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 80,88 CHF), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,45 EUR) und Novartis (+ 1,98 Prozent auf 125,54 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,76 Prozent auf 86,00 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), RELX (-2,54 Prozent auf 24,54 GBP), Unilever (-1,85 Prozent auf 45,53 GBP) und Nestlé (-1,69 Prozent auf 84,28 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 19 331 291 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever PLC

mehr Analysen
13:59 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.07.26 Unilever Overweight Barclays Capital
06.07.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Unilever Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,16 -0,18% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 576,60 -0,33% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,31 1,01% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,44 0,99% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,00 2,28% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 504,00 0,52% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 92,54 1,83% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 134,94 -0,12% Novartis AG
Prosus N.V. 36,91 -4,32% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,00 1,12% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 81,05 1,85% Rio Tinto plc
Siemens AG 271,10 0,06% Siemens AG
Siemens Energy AG 150,90 -4,65% Siemens Energy AG
Unilever PLC 54,28 1,97% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 439,90 0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-29-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036318458
19.07.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-29-1036318457
18.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-so-performten-die-dax-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318456
18.07.26 /nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-experten-zu-kaufen-1036331765
17.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318454

Börse aktuell - Live Ticker

Augen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen ist keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen