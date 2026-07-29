Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX 50 im Blick
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29.07.2026 09:28:54
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart
Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,31 Prozent auf 5 456,19 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,137 Prozent schwächer bei 5 431,78 Punkten, nach 5 439,22 Punkten am Vortag.
Bei 5 460,62 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 431,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,409 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Wert von 5 360,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 992,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 515,85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 3,13 Prozent auf 43,77 CHF), Rio Tinto (+ 2,20 Prozent auf 70,16 GBP), BP (+ 1,62 Prozent auf 5,34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,39 Prozent auf 32,80 GBP) und Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 139,74 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-0,86 Prozent auf 1 077,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 522,80 EUR), Airbus SE (-0,61 Prozent auf 210,75 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,58 Prozent auf 6,48 EUR) und Rolls-Royce (-0,56 Prozent auf 14,11 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 2 310 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 551,071 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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