Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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STOXX 50-Performance im Fokus 07.09.2026 12:26:49

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 am Montagmittag.

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,07 Prozent schwächer bei 5 427,77 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 5 425,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 433,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 408,34 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 527,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 189,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 546,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,47 Prozent auf 5,48 GBP), AstraZeneca (+ 1,45 Prozent auf 121,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,11 Prozent auf 34,75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 78,42 CHF) und National Grid (+ 0,78 Prozent auf 11,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-3,01 Prozent auf 125,68 CHF), SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,67 Prozent auf 518,80 EUR), UBS (-1,38 Prozent auf 44,19 CHF) und RELX (-1,37 Prozent auf 25,84 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 307 063 Aktien gehandelt. Mit 565,562 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 6,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 485,60 0,68% ASML NV
AstraZeneca PLC 141,75 1,50% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,39 1,59% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,73 -0,03% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 518,80 -1,33% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 13,52 0,30% National Grid plc
Novartis AG 133,80 -2,52% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,16 -0,85% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 195,60 -0,66% Richemont
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