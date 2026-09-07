Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX 50-Performance im Fokus
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07.09.2026 12:26:49
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter
Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,07 Prozent schwächer bei 5 427,77 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 5 425,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 433,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 408,34 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 527,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 189,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 546,65 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,47 Prozent auf 5,48 GBP), AstraZeneca (+ 1,45 Prozent auf 121,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,11 Prozent auf 34,75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 78,42 CHF) und National Grid (+ 0,78 Prozent auf 11,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-3,01 Prozent auf 125,68 CHF), SAP SE (-1,67 Prozent auf 182,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,67 Prozent auf 518,80 EUR), UBS (-1,38 Prozent auf 44,19 CHF) und RELX (-1,37 Prozent auf 25,84 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 307 063 Aktien gehandelt. Mit 565,562 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BP-Aktie hat mit 6,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
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|04.09.26
|Shell Overweight
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,50
|1,16%
|ASML NV
|1 485,60
|0,68%
|AstraZeneca PLC
|141,75
|1,50%
|BP plc (British Petrol)
|6,39
|1,59%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,73
|-0,03%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|518,80
|-1,33%
|National Grid plc
|13,52
|0,30%
|Novartis AG
|133,80
|-2,52%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,16
|-0,85%
|Richemont
|195,60
|-0,66%
|SAP SE
|182,44
|-1,31%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|40,65
|1,73%
|UBS
|47,15
|-1,22%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 426,91
|-0,09%
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