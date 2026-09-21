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Index im Fokus 21.09.2026 12:26:51

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Plus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Plus

Heute zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,11 Prozent auf 5 367,68 Punkte an. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,041 Prozent höher bei 5 311,03 Punkten, nach 5 308,86 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 311,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 368,46 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 489,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 325,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 4 596,94 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,28 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,15 Prozent auf 82,54 CHF), Siemens (+ 2,80 Prozent auf 271,40 EUR), Rolls-Royce (+ 2,57 Prozent auf 14,87 GBP), Barclays (+ 2,44 Prozent auf 4,73 GBP) und UniCredit (+ 1,80 Prozent auf 82,77 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-0,98 Prozent auf 5,53 GBP), Rheinmetall (-0,42 Prozent auf 1 007,60 EUR), RELX (-0,16 Prozent auf 24,95 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,08 Prozent auf 505,40 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,06 Prozent auf 35,37 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 572 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,75 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,38 3,31% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 489,80 2,43% ASML NV
Barclays plc 5,54 2,08% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,46 -0,19% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,77 1,53% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 505,40 -0,08% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 123,14 0,92% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,22 -0,07% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 009,00 -0,51% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 17,38 3,12% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,24 0,37% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 271,45 2,63% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 83,01 2,14% UniCredit S.p.A.

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STOXX 50 5 370,07 1,15%

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