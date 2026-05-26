STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

Das macht der STOXX 50 am Dienstag.

Am Dienstag verliert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,16 Prozent auf 5 247,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 5 253,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 255,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 264,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 222,76 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 5 056,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 287,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 550,34 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,85 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 2,53 Prozent auf 79,74 GBP), National Grid (+ 1,72 Prozent auf 13,03 GBP), Nestlé (+ 1,66 Prozent auf 80,09 CHF), HSBC (+ 1,64 Prozent auf 13,97 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 12,68 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BP (-4,45 Prozent auf 5,27 GBP), SAP SE (-2,36 Prozent auf 150,84 EUR), Siemens (-1,08 Prozent auf 273,75 EUR), Siemens Energy (-0,76 Prozent auf 179,90 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,69 Prozent auf 92,62 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 33 187 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 543,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at