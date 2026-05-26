National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50 im Blick 26.05.2026 15:58:49

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus

Das macht der STOXX 50 am Dienstag.

Am Dienstag verliert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,16 Prozent auf 5 247,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 5 253,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 255,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 264,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 222,76 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 5 056,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 287,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 550,34 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,85 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 2,53 Prozent auf 79,74 GBP), National Grid (+ 1,72 Prozent auf 13,03 GBP), Nestlé (+ 1,66 Prozent auf 80,09 CHF), HSBC (+ 1,64 Prozent auf 13,97 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 12,68 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BP (-4,45 Prozent auf 5,27 GBP), SAP SE (-2,36 Prozent auf 150,84 EUR), Siemens (-1,08 Prozent auf 273,75 EUR), Siemens Energy (-0,76 Prozent auf 179,90 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,69 Prozent auf 92,62 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 33 187 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 543,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten