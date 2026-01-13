AstraZeneca Aktie
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen
Am Dienstag legt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,03 Prozent auf 5 100,96 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,155 Prozent höher bei 5 107,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 099,38 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 096,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 115,60 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 814,15 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 719,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Wert von 4 357,26 Punkten auf.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0,94 Prozent auf 4,31 GBP), BAT (+ 0,87 Prozent auf 41,55 GBP), Airbus SE (+ 0,74 Prozent auf 217,85 EUR), Rolls-Royce (+ 0,68 Prozent auf 12,96 GBP) und HSBC (+ 0,57 Prozent auf 12,09 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Enel (-1,21 Prozent auf 9,20 EUR), National Grid (-1,02 Prozent auf 11,67 GBP), GSK (-0,96 Prozent auf 18,59 GBP), Roche (-0,85 Prozent auf 339,60 CHF) und AstraZeneca (-0,76 Prozent auf 140,12 GBP) unter Druck.
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 582 375 Aktien gehandelt. Mit 419,229 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
