STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Der STOXX 50 kommt heute nicht vom Fleck.

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,19 Prozent schwächer bei 5 346,88 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,029 Prozent leichter bei 5 355,56 Punkten, nach 5 357,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 332,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 368,89 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,593 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 068,47 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Stand von 4 970,58 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Wert von 4 471,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,86 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 368,89 Punkte. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,80 Prozent auf 169,50 EUR), Airbus SE (+ 2,83 Prozent auf 192,32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,87 Prozent auf 86,98 CHF), Siemens (+ 1,21 Prozent auf 276,40 EUR) und UBS (+ 1,08 Prozent auf 40,43 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-5,91 Prozent auf 84,36 GBP), SAP SE (-4,24 Prozent auf 135,20 EUR), RELX (-4,13 Prozent auf 23,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,90 Prozent auf 29,47 GBP) und BP (-2,81 Prozent auf 4,91 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 389 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 613,277 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at