STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Der STOXX 50 zeigt sich am Mittag in Rot.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,41 Prozent auf 5 041,17 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,358 Prozent tiefer bei 5 043,71 Punkten in den Handel, nach 5 061,85 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 996,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 043,77 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 158,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 843,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 542,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,69 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 0,65 Prozent auf 5,03 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,58 Prozent auf 31,99 GBP), GSK (+ 0,58 Prozent auf 20,76 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 529,80 EUR) und Richemont (+ 0,00 Prozent auf 142,40 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1 590,00 EUR), Rolls-Royce (-2,29 Prozent auf 12,81 GBP), SAP SE (-1,73 Prozent auf 166,66 EUR), UniCredit (-1,54 Prozent auf 67,99 EUR) und Siemens (-1,36 Prozent auf 229,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 952 370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 462,502 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at