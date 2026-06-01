Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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01.06.2026 15:59:17
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus
Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,81 Prozent leichter bei 5 148,51 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,013 Prozent tiefer bei 5 189,92 Punkten, nach 5 190,62 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 143,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 194,49 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 071,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 294,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 4 532,10 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,86 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 6,90 Prozent auf 165,98 EUR), RELX (+ 2,57 Prozent auf 25,13 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,92 Prozent auf 31,78 GBP), BP (+ 1,48 Prozent auf 5,30 GBP) und Siemens (+ 0,85 Prozent auf 272,10 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-5,66 Prozent auf 1 220,20 EUR), Rolls-Royce (-4,01 Prozent auf 12,84 GBP), Airbus SE (-3,43 Prozent auf 173,46 EUR), Novartis (-2,61 Prozent auf 114,74 CHF) und Roche (-2,46 Prozent auf 321,20 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 11 254 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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