Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index-Performance
|
12.03.2026 09:29:45
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,69 Prozent leichter bei 4 999,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 5 014,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 034,00 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 996,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 014,03 Punkten lag.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,835 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 152,53 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Wert von 4 814,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 580,14 Punkte.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0,854 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Punkten registriert.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 579,50 EUR), Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 68,42 GBP), Rolls-Royce (+ 0,54) Prozent auf 13,08 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,18 Prozent auf 32,50 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,11 Prozent auf 527,00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-3,98 Prozent auf 12,22 GBP), Roche (-3,64 Prozent auf 318,00 CHF), Diageo (-1,91 Prozent auf 14,63 GBP), UniCredit (-1,54 Prozent auf 66,63 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 225,00 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 031 839 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 462,039 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
12.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,80
|0,19%
|ASML NV
|1 177,60
|0,84%
|BNP Paribas S.A.
|85,92
|0,26%
|BP plc (British Petrol)
|6,09
|0,02%
|Diageo plc
|16,65
|-0,60%
|HSBC Holdings plc
|13,82
|0,00%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,18
|-0,31%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|533,40
|0,19%
|Rheinmetall AG
|1 563,00
|0,39%
|Rio Tinto plc
|78,97
|-0,04%
|Roche AG (Genussschein)
|318,20
|-3,58%
|Rolls-Royce Plc
|14,96
|0,13%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,37
|0,09%
|Siemens AG
|224,25
|0,88%
|UniCredit S.p.A.
|64,67
|0,20%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 992,56
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.