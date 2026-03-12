Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 12.03.2026 09:29:45

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Der STOXX 50 im Performance-Check.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,69 Prozent leichter bei 4 999,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 5 014,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 034,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 996,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 014,03 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,835 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 152,53 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Wert von 4 814,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 580,14 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0,854 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 579,50 EUR), Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 68,42 GBP), Rolls-Royce (+ 0,54) Prozent auf 13,08 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,18 Prozent auf 32,50 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,11 Prozent auf 527,00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-3,98 Prozent auf 12,22 GBP), Roche (-3,64 Prozent auf 318,00 CHF), Diageo (-1,91 Prozent auf 14,63 GBP), UniCredit (-1,54 Prozent auf 66,63 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 225,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 031 839 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 462,039 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
05.03.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.03.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,80 0,19% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 177,60 0,84% ASML NV
BNP Paribas S.A. 85,92 0,26% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,09 0,02% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 16,65 -0,60% Diageo plc
HSBC Holdings plc 13,82 0,00% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,18 -0,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 533,40 0,19% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 563,00 0,39% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 78,97 -0,04% Rio Tinto plc
Roche AG (Genussschein) 318,20 -3,58% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 14,96 0,13% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,37 0,09% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 224,25 0,88% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 64,67 0,20% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 992,56 -0,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen