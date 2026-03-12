STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,69 Prozent leichter bei 4 999,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 5 014,03 Punkte an der Kurstafel, nach 5 034,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 996,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 014,03 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,835 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 152,53 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Wert von 4 814,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 580,14 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0,854 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 579,50 EUR), Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 68,42 GBP), Rolls-Royce (+ 0,54) Prozent auf 13,08 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,18 Prozent auf 32,50 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,11 Prozent auf 527,00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil HSBC (-3,98 Prozent auf 12,22 GBP), Roche (-3,64 Prozent auf 318,00 CHF), Diageo (-1,91 Prozent auf 14,63 GBP), UniCredit (-1,54 Prozent auf 66,63 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 225,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 031 839 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 462,039 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at