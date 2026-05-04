Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Index im Fokus
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04.05.2026 15:58:39
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
Am Montag gibt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,76 Prozent auf 5 033,05 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,024 Prozent fester bei 5 072,68 Punkten in den Handel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 006,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 073,84 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 967,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 114,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der STOXX 50 4 479,12 Punkte auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,53 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,89 Prozent auf 1 395,00 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 178,34 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,82 Prozent auf 79,08 CHF), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 254,60 EUR) und SAP SE (+ 0,78 Prozent auf 146,64 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Allianz (-2,54 Prozent auf 379,10 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,97 EUR), Enel (-2,16 Prozent auf 9,68 EUR), Novartis (-1,85 Prozent auf 113,76 CHF) und UniCredit (-1,48 Prozent auf 64,78 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 502 784 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro heraus.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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