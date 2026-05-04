Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 04.05.2026 15:58:39

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Der STOXX 50 verliert aktuell an Wert.

Am Montag gibt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,76 Prozent auf 5 033,05 Punkte nach. Zuvor ging der STOXX 50 0,024 Prozent fester bei 5 072,68 Punkten in den Handel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 006,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 073,84 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 967,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 114,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der STOXX 50 4 479,12 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,53 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,89 Prozent auf 1 395,00 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 178,34 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,82 Prozent auf 79,08 CHF), Siemens (+ 0,81 Prozent auf 254,60 EUR) und SAP SE (+ 0,78 Prozent auf 146,64 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Allianz (-2,54 Prozent auf 379,10 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,97 EUR), Enel (-2,16 Prozent auf 9,68 EUR), Novartis (-1,85 Prozent auf 113,76 CHF) und UniCredit (-1,48 Prozent auf 64,78 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 502 784 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide S.A.

mehr Analysen
29.04.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
28.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.04.26 Air Liquide Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,48 0,71% ABB (Asea Brown Boveri)
Air Liquide S.A. 177,82 0,02% Air Liquide S.A.
Airbus SE 175,78 0,27% Airbus SE
Allianz 377,50 -0,11% Allianz
ASML NV 1 192,60 0,47% ASML NV
BNP Paribas S.A. 86,80 -0,74% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 27,30 0,85% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,69 0,12% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,65 1,15% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 124,98 1,36% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 407,60 2,70% Rheinmetall AG
SAP SE 148,88 0,96% SAP SE
Siemens AG 251,10 0,92% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 65,82 4,08% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 991,40 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger halten die Füße still -- DAX etwas höher -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag wenig Bewegung zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt kommt nicht aus der Deckung. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen